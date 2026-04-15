Инвесторы могут приобрести 13 помещений для бизнеса на Дмитровском шоссе

На открытых аукционах можно побороться за 13 коммерческих помещений свободного назначения в жилых домах на Дмитровском шоссе. Об этом сообщил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Помещения расположены по адресам: Дмитровское шоссе, дом 169, корпуса 3, 5 и 8; дом 86, корпус 6.

«Реализовать бизнес-идеи можно через приобретение коммерческих помещений на городских торгах. На аукционы выставили тринадцать объектов, расположенных на Дмитровском шоссе. Одиннадцать помещений в районе Северный имеют площадь от 92,6 до 133,7 кв. м и подойдут для творческих мастерских, образовательных организаций или студий красоты. Два крупных объекта площадью 595,8 и 707,6 кв. м находятся в Бескудниковском районе. В них можно разместить офисы, магазины или фитнес-центры», — прокомментировал Пуртов.

Объекты находятся на первых этажах жилых домов и имеют отдельные входы.

Прием заявок на участие в торгах будет завершен с 24 апреля и 12 мая, а аукционы пройдут 5 и 20 мая на электронной площадке «Росэлторг». Для участия необходима регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Узнать больше информации об экономике Москвы можно в официальном канале комплекса экономической политики в мессенджере MAX.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.