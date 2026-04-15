ЦБ будет снижать ключевую ставку аккуратно из-за сохраняющихся проинфляционных рисков и неопределенности на Ближнем Востоке, сообщил РИАМО директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский Стандарт» Максим Тимошенко.

Наиболее вероятным сценарием на текущий момент выглядит снижение ключевой ставки на ближайшем апрельском заседании на очередные 0,5 процентного пункта до 14,5%, сказал он.

«Проинфляционные риски все еще сохраняются, поэтому ЦБ будет снижать ставку очень аккуратно, небольшими шагами. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке вносит много неопределенности в части влияния на экономику России, поэтому к моменту принятия решения многие вводные могут поменяться», — отметил Тимошенко.

Основным же фактором, вызывающим опасения насчет роста инфляционных ожиданий, остается рост бюджетных расходов, которые, хоть и будут частично компенсированы ростом цен на энергоносители ввиду продолжающейся блокады Ормузского пролива, остаются высокими и показывают тенденцию к росту, добавил он.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.