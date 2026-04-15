Банки почти в три раза быстрее стали закрывать свои отделения в России

В первом квартале 2026 года количество банковских отделений в России сократилось на 483, составив 21,87 тысячи. Это следует из статистики Банка России, сообщают « Известия ».

Основная причина — развитие цифровых сервисов. Сейчас большинство операций можно сделать удаленно, быстрее и дешевле. Кроме того, несмотря на хорошие финансовые показатели, расходы банков растут, и оптимизация становится очевидным шагом, считает эксперт.

Ежемесячные затраты на содержание одного офиса в Московском регионе составляют 2–5 миллионов рублей, рассказал финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.

Важную роль играет и развитие искусственного интеллекта, заявил ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. Еще один фактор — сделки слияния и поглощения: после их закрытия часть близко расположенных отделений объединяют или убирают.

