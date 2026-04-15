Мужчину приговорили к 5 годам колонии за онанизм около ребенка в самолете

На Сахалине суд вынес приговор 40-летнему авиадебоширу за непристойное поведение в присутствии ребенка на борту самолета, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Жителя Оренбургской области осудили по части 3 статьи 30, пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (покушение на иные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста) и пунктам «а», «в» части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство).

В сентябре 2024 года пассажир летел рейсом Москва — Южно-Сахалинск. Он был пьян и совершил действия сексуального характера около спящего маленького ребенка. Его неправомерное поведение пресек другой пассажир, с которым злоумышленник поругался, при этом выражаясь грубой нецензурной бранью.

С учетом позиции Сахалинской транспортной прокуратуры суд назначил авиадебоширу наказание в виде 5 лет колонии общего режима и штрафа в 400 тыс. рублей. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск матери ребенка о взыскании компенсации морального вреда — 200 тыс. рублей. Приговор в законную силу еще не вступил.

По информации РЕН ТВ, пьяный мужчина онанировал рядом с ребенком.

