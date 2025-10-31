Высшая степень бесстыдства: пассажир поплатился за онанизм в метро Москвы

сегодня в 11:18

В Москве арестовали мужчину, который онанировал в вагоне метро при пассажирах

Вечером 22 октября мужчина ехал в вагоне поезда по «салатовой» линии метро в Москве, затем в какой-то момент начал онанировать при пассажирах. В итоге его задержали, сообщает «Осторожно, Москва» .

Предварительно установлено, что на станции «Братиславская» он стал делать непристойные жесты руками в районе промежности на глазах у людей.

Спустя сутки мужчину задержали. Люблинский районный суд приговорил его к 10 суткам административного задержания за мелкое хулиганство.

«(Мужчина — ред.) проявил высшую степень бесстыдства и непристойности, выразившуюся в том, что он в присутствии посторонних граждан совершал манипуляторные движения руками со своим половым членом, чем нарушил общественный порядок», — говорится в материалах суда.

