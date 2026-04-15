В Москве накрыли ОПГ, из-за которой бюджет не получил более 1 трлн руб налогов

Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).

По информации следствия, с 2023 года по настоящее время участники этой группы создали свыше 4 тыс. фиктивных юрлиц, которые не вели реальной хоздеятельности. Для незаконной прибыли злоумышленники продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры от имени таких юрлиц. В документах были ложные сведения о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Поддельные счета-фактуры отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы.

Преступная группа выявлена при совместной работе московских следователей, сотрудников ФСБ, МВД и ФНС.

Некоторые подозреваемые уже доставлены к следователю. Расследование данного уголовного дела продолжается.

