В Москве накрыли ОПГ, из-за которой бюджет не получил более 1 трлн руб налогов
Следователи в столице пресекли деятельность участников организованной группы, которые причинили ущерб бюджетной системе страны на общую сумму свыше 1 трлн рублей, сообщает пресс-служба СК РФ.
Было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица), части 2 статьи 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).
По информации следствия, с 2023 года по настоящее время участники этой группы создали свыше 4 тыс. фиктивных юрлиц, которые не вели реальной хоздеятельности. Для незаконной прибыли злоумышленники продали почти 40 тыс. организаций поддельные счета-фактуры от имени таких юрлиц. В документах были ложные сведения о продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущества. Поддельные счета-фактуры отражались в отчетности налогоплательщиков, которая направлялась в налоговые органы.
Преступная группа выявлена при совместной работе московских следователей, сотрудников ФСБ, МВД и ФНС.
Некоторые подозреваемые уже доставлены к следователю. Расследование данного уголовного дела продолжается.
