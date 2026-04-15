Депутат Голубев назвал главную причину ухода россиян на СВО

Депутат Голубев: россияне уходят на СВО по контракту из любви к Родине

Российские контрактники в общении с представителями власти часто рассказывают, почему приняли решение подписать контракт с Минобороны и отправились служить в зону проведения специальной военной операции. По словам депутата Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» в Мособлдуме Андрея Голубева, в первую очередь они руководствуются чувством глубокой любви к родной стране.

«Регулярное общение с защитниками-контрактниками позволяет обсуждать не только оперативную обстановку на линии боевого соприкосновения и вопросы поддержки подразделений, но и говорить о самом главном – о том, что ими движет. В основе их выбора, безусловно, лежит глубокая любовь к Родине и твердое желание исполнить свой долг, встать на защиту Отечества в этот сложный исторический момент для России», — рассказал Голубев.

По словам Голубева, в момент, когда он передавал очередной прибор обнаружения беспилотников «Булат», один из военных снова подтвердил, что любовь к стране – главный мотиватор принятия решения в пользу подписания контракта.

«Наш защитник был мобилизован в 2022 году, получил ранение и прошел через демобилизацию. Однако даже при таких обстоятельствах, не желая оставаться в стороне, герой принял решение заключить контракт и вернулся в свое подразделение, которое сегодня выполняет боевые задачи в зоне специальной военной операции», — добавил депутат.

В настоящее время жители Московской области могут присоединиться к бойцам СВО, которые доблестно защищают страну. Узнать подробности, как это сделать, можно на официальном сайте контрактмо.рф.

О выплатах

Добровольцам, заключившим контракт с министерством обороны РФ, установлены денежное довольствие и дополнительные выплаты, как на федеральном уровне, так и на региональном.

На федеральном уровне также есть суточные надбавки за особые задания и дополнительные стимулирующие выплаты в зависимости от размера оклада, а также 100% компенсация военной пенсии, выплаты за получение государственных и ведомственных наград.

Дополнительно бойцы, заключившие контракт, в Московской области, получают региональные выплаты. В настоящее время при подписании контракта в подмосковной Балашихе бойцы СВО в общей сложности разово получают выплату в размере 3 млн рублей.

«После заключения контракта бойцы получают выплату автоматически», — пояснил Голубев.

Стоит отметить, что единовременная выплата является дополнительной к основной ежемесячной высокой зарплате, которая начинается от 200 тысяч рублей. Финальная сумма формируется с учетом рода выполненных задач, наличия боевых или государственных наград, а также с учетом звания конкретного военного. В общей сложности за первый год службы контрактники получают от 5,5 млн рублей.

Меры поддержки семей бойцов СВО

Власти Московской области разработали широкий пакет мер поддержки для семей военнослужащих, заключивших контракт.

Родственники защитников Отечества могут рассчитывать на существенную помощь со стороны государства. В частности, их дети получают право на бесплатное обучение в вузах на бюджетной основе, а также на внеочередное зачисление в детские сады. Школьники обеспечиваются бесплатным питанием — завтраком и обедом, кроме того, для них предусмотрено бесплатное посещение групп продлённого дня и различных кружков и секций.

Отдельные меры поддержки предусмотрены и для пожилых родителей контрактников. Им гарантировано бесплатное обслуживание на дому, а при необходимости — внеочередное направление в социальный стационар.

Помимо прочего, семьям бойцов СВО доступны консультации психологов и юристов, а также помощь в трудоустройстве и организация профессиональной подготовки и повышения квалификации.

О пункте в Балашихе

В Балашихе с апреля 2023 года работает специальный пункт отбора граждан на военную службу по контракту. Его открытие состоялось по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Объединенный центр создан для того, чтобы максимально упростить процесс оформления для всех желающих встать на защиту Родины. На его базе кандидаты могут пройти все необходимые процедуры в одном месте: оформить документы, получить заключение медицинской комиссии, а также открыть банковский счет.

Центр работает по принципу «одного окна» и уже получил статус образцового. Специалисты учреждения помогают гражданам разобраться в полагающихся льготах и выплатах, а также предоставляют юридические консультации.

Помимо этого, на базе Центра в Балашихе проводятся интенсивные тренировки под руководством инструкторов легендарного подразделения «Витязь». По мнению депутата, высокий уровень работы учреждения обеспечивается благодаря сильной команде профессионалов.

«Напомню, что в Пункт отбора в городском округе Балашиха могут обратиться не только жители Московской области и Российской Федерации, но и других стран», — пояснил депутат.

Контакты

Узнать подробности, как попасть на службу, можно на официальном сайте https://контрактмо.рф, на портале «Госуслуги», в Telegram-боте, направив письмо на почту info@kontraktmo.ru или по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77 или по телефону с мобильного телефона «117».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил Московское высшее общевойсковое командное училище, где ежедневно проводятся занятия: от штурма окопов до пилотирования дронов. Глава региона убедился в качестве подготовки будущих операторов беспилотников в центре «Витязь». С сентября 2025 года в училище начал работу факультет для создаваемых в РФ войск беспилотных систем.

«Это легендарное училище, очень известное, которое готовит профессионалов, участвующих в самых сложных военных операциях. <…> Мы заинтересованы, чтобы ребята, которых обучают работе с БПЛА, могли выполнять самые непростые задачи, чтобы на высоком уровне были элементы тактической медицины и многое другое. А это возможно, когда есть опытные командиры, инструкторы. Мы видим, как здесь все это успешно реализуется», — сказал Воробьев.

Операторов дронов в Московской области обучают в центре «Витязь», который расположен в Балашихе. Курс обучения составляет 30 дней и включает теоретические занятия, практические занятия на симуляторах, конструирование дронов, тренировки в полевых условиях, навыки радиосвязи и маскировки. В центре «Витязь» также ведется подготовка специалистов в области связи, радиоэлектронной борьбы (РЭБ), аналитики и инженерного дела.