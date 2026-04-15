сегодня в 11:37

Мужчина расстрелял собственного сына из ружья ИЖ-12 в центре Москвы

Пожилой мужчина расстрелял собственного сына из ружья ИЖ-12 в ходе конфликта в центре столицы, сообщает 112 .

Инцидент произошел в квартире многоэтажки в Товарищеском переулке. Накануне вечером 77-летний пенсионер поссорился со своим 53-летним сыном. В ходе конфликта отец достал двуствольное охотничье ружье ИЖ-12 и открыл огонь по оппоненту. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

Правоохранительные органы задержали пожилого стрелка. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). В ближайшее время фигуранту предъявят обвинение.

