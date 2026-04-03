С двух рук: ковбойша эффектно расстреляла ягодицы знакомого в Петербурге

Женщина с двух рук открыла огонь из пневматики по знакомому в центре Петербурга

В Санкт-Петербурге 34-летняя жительница устроила эффектную стрельбу из травматики по своему знакомому, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел накануне около 19:30 на Невском проспекте недалеко от площади Восстания. Петербурженка выбежала на проезжую часть с пневматическими пистолетами и с двух рук открыла огонь по мужчине. Выяснилось, что пули попали в ягодицы знакомому.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно задержали подозреваемую. В ходе разбирательств установлено, что задержанная шесть раз привлекалась к уголовной ответственности.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.