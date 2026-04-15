Хотел посмотреть на огонь: школьник чуть не спалил гаражный кооператив в Чите

9-летний школьник поджег купюру и чуть не спалил гаражный кооператив в Чите

Сотрудники МЧС в Чите ликвидировали пожар сухой растительности на площади 500 кв. м. Еще немного, и огонь мог перекинуться на гаражный кооператив. Оказалось, что в этом виноват девятилетний школьник, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Забайкальскому краю.

Инцидент произошел 11 апреля. На кадрах с камеры видеонаблюдения сотрудники пожарного надзора заметили мальчика. Они направились в местную школу, где и установили личность поджигателя.

Школьник рассказал, что нашел спички, решил на улице поджечь десятирублевую купюру и посмотреть на огонь. Однако пламя перекинулось на сухую траву. Мальчик попытался потушить пожар, но у него не получилось.

Ребенок убежал домой и никому не сказал о случившемся. Свою вину школьник признал полностью и пообещал, что больше не будет играть с огнем.

