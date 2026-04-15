DOGMA открыла продажи в корпусе № 5 ЖК «Публицист»

Федеральный девелопер DOGMA объявил о старте продаж квартир в корпусе № 5 жилого квартала «Публицист» . Проект возводится в подмосковном городе Пушкино в 17 км от МКАД по Ярославскому шоссе, на улице Зеленая роща, сообщила пресс-служба застройщика.

Корпус № 5 рассчитан на 869 квартир и будет состоять из 11 секций переменной этажности от 9 до 15 этажей. Планировочные решения представлены студиями, однокомнатными, двухкомнатными и трехкомнатными квартирами площадью от 17,6 кв. м до 81,9 кв. м. Также в доме предусмотрен подземный паркинг на 280 машино-мест и закрытый внутренний двор.

Все квартиры в новом корпусе будут сдаваться с отделкой White box. Оценить архитектурные и планировочные решения проекта, отделочные материалы и качество работ от застройщика покупатели могут на примере демонстрационной квартиры в офисе продаж.

«Корпус № 5 объединил все востребованные форматы жилья: от компактных студий до просторных трехкомнатных квартир. Подземный паркинг решает вопрос хранения автомобиля, а закрытый двор обеспечит безопасное пространство для прогулок и игр с детьми. Для нас важно, чтобы комфортная жизнь начиналась сразу после получения ключей.», — отметил коммерческий директор DOGMA Александр Тернющенко.

Проект «Публицист» включает четыре этапа строительства и будет состоять из 20 жилых домов, физкультурно-оздоровительного комплекса, двух общеобразовательных школ, пяти детских садов, поликлиники, а также всей необходимой социальной и коммерческой инфраструктуры. Девелопер также благоустроит прилегающую лесопарковую зону площадью 20 гектаров, модернизирует дорожную сеть, построит остановки общественного транспорта и запустит два муниципальных маршрута до железнодорожной станции «Пушкино».