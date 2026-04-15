Врач рассказал, как телефон может привести к анальным трещинам и запорам

Врач Лавров: засиживание на туалете с телефоном может привести к выпадению узлов

Унитаз имеет анатомически неправильную форму для длительного сидения. Когда вы листаете смартфон в туалете, ягодицы провисают, а тазовое дно лишается опоры. Об этом РИАМО сообщил врач-терапевт Максим Лавров.

Это создает колоссальное гравитационное давление на вены прямой кишки. Кровь застаивается, сосуды патологически растягиваются, что гарантированно ведет к формированию или обострению геморроя и даже выпадению узлов.

«Отвлекаясь на контент, вы грубо нарушаете нейронную связь между кишечником и мозгом. Естественный рефлекс угасает. Каловые массы задерживаются, теряют влагу и твердеют, что неминуемо провоцирует тяжелые хронические запоры и болезненные анальные трещины», — сказал врач.

Кроме того, жесткое сиденье пережимает седалищный нерв и сосуды задней поверхности бедра, вызывая онемение ног и нарушение кровотока в малом тазу.

«Отдельная угроза кроется в инфекциях. При смывании невидимые микрочастицы фекалий разлетаются по комнате аэрозольным облаком и плотно оседают на корпусе гаджета. Затем вы несете телефон на кухню, кладете на стол или подносите к лицу при звонке. Аппарат превращается в портативный рассадник кишечной палочки и стафилококка. Здоровая физиология требует проводить в туалете не более пяти минут, оставляя телефон за дверью», — добавил Лавров.

