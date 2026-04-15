Стоматолог предупредил о скрытой угрозе при жевании только на одной стороне

Привычка жевать одной стороной может привести к перекрестному прикусу и проблемам с суставом, сообщил РИАМО врач-стоматолог, основатель международного бренда Максим Обушенков.

«Перекрестный прикус возникает из-за неправильного развития челюсти. Причины могут быть разными: врожденными или связанными с внешними факторами – с неправильной гигиеной, травмами или закрепившимися с детства вредными привычками. Одна из таких «сигнальных» привычек — жевание преимущественно на одной стороне», – сказал Обушенков.

Он добавил, что в этом случае одни мышцы перегружаются, а другие работают недостаточно, что со временем может привести к проблемам с височно-нижнечелюстным суставом, ускоренному стиранию зубов и появлению клиновидных дефектов.

«При этом ребенок может не испытывать дискомфорта: без труда есть, разговаривать и улыбаться. Однако без лечения перекрестный прикус влияет не только на состояние зубов, но и на работу всего зубочелюстного аппарата», – отметил стоматолог.

