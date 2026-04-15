Лавров: западные страны хотят создать военный блок против РФ во главе с Украиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что в Европе продвигают идею создания нового военного альянса, при этом в блоке ключевую роль отводят Украине, сообщает «Царьград» .

Лавров провел пресс-конференцию по итогам своего визита в Китай.

«Новый блок на Западе замышляется с Украиной в качестве его основного участника. (Украинский лидер — ред.) Владимир Зеленский прямо говорит, что Украина будет Европу защищать от России», — сказал министр.

Он уточнил, что создание антироссийского военного блока давно входит в планы Запада. Более того, эти действия — часть долгосрочной стратегии ЕС против РФ.

