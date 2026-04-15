сегодня в 06:19

В рыбе и креветках нашли вирус, способный вызвать слепоту у человека

Китайские ученые обнаружили новый вирус под названием POH-VAU, который поражает креветок и рыбу, но при этом может передаваться человеку и вызывать редкое заболевание глаз, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на журнал Nature Microbiology.

Заражение происходит через употребление сырых морепродуктов. Более 70% заболевших сталкиваются с персистирующей глазной гипертензией.

Это заболевание характеризуется сильным воспалением и повышением внутриглазного давления, что в тяжелых случаях может грозить потерей зрения.

Ранее считалось, что подобные вирусы опасны только для морских обитателей и не представляют угрозы для людей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.