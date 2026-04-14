Волейболистки из Подмосковья выиграли Кубок AST в Архангельске

Волейболистки из Московской области завоевали золото и серебро в финале всероссийского молодежного Кубка AST по пляжному волейболу, который прошел с 10 по 12 апреля в Архангельске. В решающем матче встретились две пары из Одинцова, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжается реализация проекта «Открытый стадион». Еще 36 школьных стадионов станут доступными для всех желающих.

«Открытый стадион» дает возможность любителям спорта приходить на школьные площадки во внеурочное время и пользоваться всей инфраструктурой — беговыми дорожками, тренажерами, футбольными полями, кортами, волейбольными и баскетбольными площадками, а зимой — лыжней или катком. Видим, что в выходные и по вечерам наши жители с удовольствием приходят тренироваться. За 3,5 года мы открыли уже около 490 школьных стадионов, в этом году сделаем доступными еще 36», — рассказал Воробьев.