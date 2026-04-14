Подмосковье представило новые форматы экопросвещения

Министерство экологии и природопользования Подмосковья представило новые форматы экологического просвещения на XVII Международном форуме «Экология» в Москве. О проектах и планах региона рассказал заместитель министра Денис Савченков, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

В Москве стартовал XVII Международный форум «Экология» — одна из ведущих общественных площадок страны по вопросам рационального природопользования, зеленых технологий и экопросвещения. За 16 лет работы участники предложили более 6000 инициатив для ежегодной резолюции форума. В этом году мероприятие продлится до 15 апреля.

Заместитель министра экологии и природопользования Московской области Денис Савченков принял участие в стратегической сессии, посвященной современным форматам экологического просвещения. Он отметил, что ведомство ежегодно проводит свыше 200 мероприятий — лекции, акции и марафоны.

«Сейчас активно готовимся к проведению Ярмарки экологических проектов. Уже стартовал отбор заявок по пяти номинациям, который продлится до 26 апреля. Презентация проектов-победителей пройдет 5 июня в одном из городских округов, который мы раскроем позже», — рассказал Денис Савченков.

В 2025 году в регионе реализовали новые форматы работы с молодежью — «Эко-завтрак с министром» и «Доброслет» в Рузе. Эти встречи позволяют школьникам и студентам в неформальной обстановке обсудить экологические вопросы и получить ответы от профильного министра.

К просветительской деятельности подключаются администрации муниципалитетов. В 2025 году участниками экологических мероприятий стали более 270 тыс. жителей, а в 2026 году запланировано свыше 2 тыс. событий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.