Штраф за позднее возвращение: жена не пускала домой мужа и на него завели дело

Москвичка не пускала домой поздно вернувшегося мужа и на него завели дело
Жительница столицы решила проучить мужа и не пускала его домой, так как мужчина поздно вернулся от друзей. В итоге на москвича завели административное дело, сообщает «Осторожно, Москва».
Мужчина провел вечер пятницы с друзьями, но не следил за временем и домой вернулся уже под утро. Жена была недовольна, поэтому решила проучить мужа и не впускала его домой.
Из-за невозможности попасть в квартиру молодой человек ругался матом и стучался в дверь.
В итоге мужчину обвинили в нарушении общественного порядка и завели на него административное дело. На суде он признал вину. С учетом того, что у супругов маленький ребенок, ему выписали штраф в 1 тыс. рублей.
