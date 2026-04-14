Штраф за позднее возвращение: жена не пускала домой мужа и на него завели дело

Москвичка не пускала домой поздно вернувшегося мужа и на него завели дело

Жительница столицы решила проучить мужа и не пускала его домой, так как мужчина поздно вернулся от друзей. В итоге на москвича завели административное дело, сообщает «Осторожно, Москва» .

Мужчина провел вечер пятницы с друзьями, но не следил за временем и домой вернулся уже под утро. Жена была недовольна, поэтому решила проучить мужа и не впускала его домой.

Из-за невозможности попасть в квартиру молодой человек ругался матом и стучался в дверь.

В итоге мужчину обвинили в нарушении общественного порядка и завели на него административное дело. На суде он признал вину. С учетом того, что у супругов маленький ребенок, ему выписали штраф в 1 тыс. рублей.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.