«Дети провоцировали»: забивший до смерти пасынка попытался оправдаться

Мужчина, который жестоко убил пасынка в Черняховске Калининградской области, заявил, что дети выживали его из семьи, а также специально выводили на эмоции. Сергей заявил, что воспитывать детей кулаками — это норма, сообщает Amber Mash .

В 2023 году Сергей познакомился с Анастасией, а уже через полгода появилась новость о пропаже 7-летнего ребенка. Вскоре изуродованное тело мальчика нашли в сумке в болоте.

Свою вину Сергей признал частично. По словам убийцы, пасынок и падчерица его не слушались и пытались выжить из семьи. Мальчика он избил, но не хотел убивать. По словам Сергея, после избиения он всячески пытался растормошить ребенка — давал нюхать нашатырный спирт, делал массаж сердца, умывал, пока ему самому не стало плохо.

При этом скорую помощь отчим решил не вызывать. Он также признался, что сам воспитывался с помощью кулаков и считает это нормой. Вранье детей он поощрял. Например, просил падчерицу соврать врачам о сломанной руке, за что подарит ей ноутбук, но своего обещания так и не сдержал.

По версии следствия, в тот роковой день Сергей 35 раз ударил пасынка за отказ заниматься физкультурой. Когда понял, что мальчик скончался, мужчина спрятал тело в сумку и утопил в болоте. Затем он отправился искать ребенка вместе с поисковой группой.

