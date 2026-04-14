Подмосковье сохранило лидерство в кондитерском производстве

Подмосковные предприятия за два месяца 2026 года выпустили около 5,5 тыс. тонн мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Регион занял первое место в России с долей более 42% в ЦФО и около 12% в общероссийском объеме, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В регионе работает свыше 1 тыс. предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Они обеспечивают переработку сельскохозяйственного сырья и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью. Кондитерский сегмент представлен современными производствами, выпускающими широкий ассортимент десертов — от тортов «Медовик», «Наполеон», «Прага» и «Красный бархат» до бисквитных пирожных и муссовых изделий.

В развитие отрасли вносят вклад компании «Эко-Меню» из Реутова, «Жуковский хлеб», «Ореховохлеб» и другие предприятия. К 65-й годовщине первого полета человека в космос и Дню космонавтики «Эко-Меню» выпустило лимитированную серию тортов и ассорти канапе под брендом «У Палыча» с космическим оформлением. Продукция подмосковных производителей представлена в крупных торговых сетях и фирменных магазинах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.