Житель Карелии спас трехлетнюю девочку, провалившуюся под лед на озере

Трехлетняя девочка провалилась под лед в Карелии. Местному жителю удалось спасти ребенка из полыньи, сообщает портал «Петрозаводск говорит» со ссылкой на паблик «ГИМС Костомукша».

Инцидент произошел во вторник в населенном пункте Вокнаволок. Трехлетняя девочка осталась без присмотра родителей и вышла на лед озера Верхнее Куйтто. примерно в сотне метров от берега ребенок провалился.

Местный житель увидел тонущего ребенка и бросился на помощь, взяв с собой доску. На плаву девочку держал зимний комбинезон. Мужчине удалось добраться до ребенка. Последние 20 метров он пробивался сквозь лед, не выпуская малышку из рук. На берегу девочку передали врачам на осмотр.

Ранее в Свердловской области трое детей провалились под лед, пока были на пруду. Двоих из них удалось спасти, третий погиб.

