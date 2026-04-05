На Урале трое детей провалились под лед на пруду, один из них погиб

В Свердловской области трое детей провалились под лед, пока были на пруду. Двоих из них удалось спасти, третий погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Трагедия произошла в субботу на Режевском городском пруде. Предварительно, четверо несовершеннолетних вышли на лед без должного контроля взрослых.

В результате трое ребят провалились под лед. Из них восьмилетняя девочка смогла самостоятельно спастись, еще одну девочку семи лет спас девятилетний мальчик, который был вместе с компанией на льду.

К несчастью, один ребенок утонул. Правоохранители начали проверку.

Известно, что семья погибшего восьмилетнего школьника состояла на учете органов системы профилактики.

Ранее в Приозерском районе Ленинградской области двое человек провалились под лед на озере. Одного из них спасти не удалось.

