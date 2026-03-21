Мужчина погиб, провалившись под лед на озере в Ленобласти

В Приозерском районе Ленинградской области двое человек провалились под лед на озере. Одного из них спасти не удалось, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Происшествие случилось на озере Комсомольское. По словам очевидцев, которые обратились к спасателям, двое мужчин провалились под лед.

Сотрудники аварийно-спасательной службы Ленинградской области прибыли на место. Одного из мужчин вытащили из ледяной воды и передали бригаде скорой медицинской помощи. Второй мужчина утонул — его тело ищут.

На данный момент на месте продолжают работу спасатели и сотрудники экстренных служб.

