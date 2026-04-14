Психолог Гусева объяснила вред замены родителя ИИ

Психолог, старший преподаватель Университета «Синергия» Анна Гусева заявила, что умная колонка не может заменить ребенку эмоциональный контакт с родителем, сообщает RuNews24.ru .

По словам эксперта, голосовые помощники стали привычным инструментом в семьях: они включают музыку, ставят таймер и читают сказки. Технология может освободить время, но не способна заменить голос, прикосновение и живое присутствие взрослого.

«Где грань между «помощником» и «суррогатом»? Грань проходит там, где заканчивается контакт. ИИ-помощник— это когда родитель использует технологию, чтобы освободить время для ребёнка... Разница существенна и критична», — пояснила Гусева.

Психолог отметила, что для развития ребенку необходимы эмоциональный контакт, отзеркаливание и ментальное присутствие взрослого. Через взгляд, интонацию и реакцию родителя формируется понимание себя и доверие к миру.

«ИИ не может дать ни одного из этих трёх. Умная колонка не посмотрит ребёнку в глаза. Она не обнимет его, когда ему страшно», — подчеркнула эксперт.

Гусева предупредила, что при передаче общения технологии ребенок привыкает получать результат без усилий.

«Это формирует потребительское отношение к людям. „Ты должен дать мне то, что я хочу. Немедленно. Без усилий с моей стороны“», — добавила она.

Эксперт резюмировала: ИИ подходит для задач, но контакт остается зоной ответственности человека. Технологии могут облегчить усилие быть рядом, но не способны его заменить.

