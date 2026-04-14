В Москве задержали парня, который разгуливал с «винтовкой» по улице
Правоохранители провели проверку после обращения жителей Москвы о загадочном парне, который гулял по улице с предметом, похожим на винтовку, сообщает «Осторожно, новости».
Парня заметили в районе Теплый Стан. Сообщалось, что он бродил возле одной из школ с «похожим на винтовку предметом».
Его фото опубликовали в закрытом родительском чате учебного заведения. Вскоре на эту информацию отреагировали правоохранители. Они задержали странного 18-летнего юношу.
По данным правоохранителей, «предмет, конструктивно схожий с огнестрельным оружием, не представляет опасности».
