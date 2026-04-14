Скрылся в лесу: загадочный парень с винтовкой бродил у школы в Москве
Загадочного парня с предметом, похожим на винтовку, заметили в районе Теплый Стан в Москве. Его ищут правоохранители, сообщает РЕН ТВ.
По словам местных жителей, неизвестный какое-то время бродил у школы, на улице Академика Виноградова. Затем парень скрылся в лесу.
Школьников предупредили, чтобы они были осторожны — лучше без надобности не покидать дома.
Ранее на поле в Морщихине в микрорайоне Сходня Химок мужчина ходил с ружьем. Он целился в прохожих и собак.
