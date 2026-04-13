Мужчина с ружьем открыл стрельбу в подмосковных Химках

Мужчина целился из ружья в людей в подмосковных Химках

На поле в Морщихине в микрорайоне Сходня Химок мужчина ходил с ружьем. Он целился в прохожих и собак, сообщает Telegram-канал « Типичные Химки ».

Мужчина направил ружье в людей и передернул затвор, а когда очевидцы ушли, он открыл стрельбу, но на видео это не попало.

На опубликованной записи мужчина стоит с ружьем в руке, а автор видео просит показать оружие.

«Мужчина вышел с оружием. Проживает в этом доме», — отметила автор ролика.

Девушка пожаловалась, что мужчина направлял на нее и других людей оружие, в этот момент стрелок пошел куда-то прочь.

Автор видео побежала за ним с требованием показать, как именно он угрожал оружием, однако мужчина сказал ей несколько раз «до свидания» и попытался скрыться из кадра. Дальнейшее происходящее неизвестно.

