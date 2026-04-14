Эксперты из 60 стран объединились для наблюдения за выборами в центре «Россия»

Эксперты из 60 стран создали первую независимую международную ассоциацию наблюдения за выборами. Новая ассоциация станет площадкой для обмена практиками, развития профессиональных стандартов и укрепления доверия к электоральным процессам, сообщает пресс-служба Национального центра «Россия».

В национальном центре состоялась Международная научно-практической конференция по вопросам обеспечения наблюдения и экспертизы электоральных процессов.

«Мы приветствуем идею о создании ассоциации по мониторингу электоральных процессов, которая способна стать одним из альтернативных институтов оценки выборов в многополярном мире. Такая структура должна обеспечивать независимое и деполитизированное наблюдение в противовес западным подходам», — выступил с приветственным словом глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава российской дипломатии добавил, что подобные инициативы становятся своего рода иммунной реакцией мирового большинства на многолетнее навязывание безальтернативных стандартов развития стран вне контекста их национальных, исторических и культурных особенностей.

Как отметила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова, комиссия открыта к широкому взаимодействию и сотрудничеству и пригласила экспертов к участию в наблюдении за предстоящими в России выборами. По ее словам, Центризбирком с удовольствием обменяется опытом с коллегами из других стран.

Новая ассоциация будет оценивать легитимность выборов через международные миссии, продвигая принципы невмешательства.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.