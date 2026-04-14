Трупы двух мужчин нашли в квартире в Подмосковье
В Подмосковье обнаружены тела двух мужчин. Их смерть, предварительно, носит криминальный характер, сообщает РЕН ТВ.
Трупы обнаружили в квартире в подмосковном поселке Большие Вяземы. Погибшие — 39-летний Максим П. и 40-летний Денис Т. На их телах были найдены колото-резаные раны лица и шеи
Следователи устанавливают обстоятельства происшествия.
Ранее тело загадочно погибшего журналиста Владимира Басова нашли в Вологодской области. Его достали из воды.
