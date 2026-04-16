Виталий Родионов сообщил о редких окаменелостях в Крыму

Научный сотрудник Центрального музея Тавриды Виталий Родионов сообщил, что в Крыму находят редкие окаменелости — от зуба плезиозавра до отпечатков древних растений, передает «Крым 24» .

Геология Крымского полуострова охватывает огромный период — от триаса до кайнозоя. По словам Родионова, на территории региона регулярно обнаруживают двустворчатых моллюсков, аммонитов, фрагменты костей морских и сухопутных рептилий, ископаемую древесину и отпечатки древних растений.

Одной из самых редких находок стал зуб небольшого плезиозавра, обнаруженный под Ялтой в 2017 году. Также ученые выделяют юрскую флору: отпечаток папоротника замита, найденный в районе Симферопольского водохранилища, пока остается единственным в своем роде.

«Крым таит в себе еще много загадок», — отметил Родионов.

