Рубль ослаб в моменте на фоне новостей от Минфина

Настроения на рынке изменились после слов главы Минфина Антона Силуанова, допускающих досрочное возобновление действий в рамках бюджетного правила — ранее обозначенной даты 1 июля, пишет «Финам» .

Этот информационный повод спровоцировал активное снижение рубля. Фьючерсный контракт на курс доллар-рубль к 11:05 по московскому времени прибавил 1%, достигнув отметки 77,385. Курс юаня также укрепляется на 1%, поднявшись до 11,176.

Возможность такого решения финансового ведомства также подтверждается мнениями аналитиков.

Ранее сообщалось, что российские власти изучают перспективы досрочного возобновления действий в рамках бюджетного правила, связанных с покупкой и продажей иностранной валюты.

Изначально планировалось, что Минфин приступит к соответствующим операциям на валютном рынке не ранее 1 июля 2026 года. По словам Силуанова, окончательную позицию по этому вопросу примут в ближайшее время. Он пояснил, что для этого кабинету министров необходимо завершить процедуру согласований между ведомствами и оценить прогнозные показатели по нефтегазовым доходам бюджета.

