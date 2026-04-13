Тело загадочно погибшего журналиста нашли в Вологодской области

Тело журналиста Владимира Басова нашли в реке Ваге Верховажского муниципального округа Вологодской области. Причины его гибели пока неизвестны, они уточняются, рассказал ТАСС источник в оперативных службах региона.

Тело журналиста было найдено рядом с деревней Абакумовской. Его достали из воды.

66-летний журналист в ночь на 6 апреля ушел из дома. Близкие не смогли с ним связаться, и рассказали об этом спасателям.

10 апреля у берега реки обнаружили следы обуви. Их, вероятно, оставил Басов. Затем для розыска обратились к водолазам. Труп нашли и достали из воды 12 апреля.

