Кубок Валерия Каменского стартовал в Воскресенске

Традиционный Кубок олимпийского чемпиона Валерия Каменского по хоккею среди команд 2017 года рождения стартовал 13 апреля в Воскресенске. В турнире участвуют шесть клубов Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Соревнования проходят в 14-й раз. Матчи принимают ледовый дворец спорта «Химик» и ледовая арена имени Валерия Каменского. За победу борются «Химик» из Воскресенска, «Академия Атлант» из Мытищ, «Балашиха», «Академия Петрова» из Красногорска, «Витязь» из Подольска и «Академия Фетисова» из Домодедова.

На церемонии открытия юных спортсменов приветствовали олимпийский чемпион Александр Черных, спортивный директор федерации хоккея Московской области Никита Зинченко и начальник управления по физической культуре и работе с молодежью администрации округа Михаил Бахтов.

Впервые турнир прошел в 2012 году. Тогда победителем стал воскресенский «Химик», который тренировал Борис Веригин. В начале 80-х годов Валерий Каменский играл с ним за родной клуб.

Валерий Каменский — олимпийский чемпион, чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. Он является почетным жителем Московской области, президентом федерации хоккея региона и участником губернаторского проекта «Выходи во двор». Турнир проходит с 13 по 15 апреля 2026 года в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.