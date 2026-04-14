Парк «Патриот» в Одинцовском округе открыл сезон свадеб

Свадебный сезон стартовал этой весной в парке «Патриот» в Одинцовском округе. Пары могут зарегистрировать брак в зале торжеств на территории комплекса с музыкальным сопровождением, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

Зал торжеств на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» начал весенний сезон регистраций брака. Каждая церемония проходит под живую музыку, инструмент молодожены выбирают по своему желанию.

Одна из пар — Сюзанна и Станислав — познакомилась виртуально, а впервые встретилась во время отпуска. Позже они вместе посетили Главный храм Вооруженных Сил РФ, и это место произвело на них особое впечатление. После разлуки они поддерживали связь письмами и фотографиями, а в следующий приезд жених сделал предложение в день рождения невесты.

«Мы решили, что наша свадьба должна быть особенной — и выбрали то самое место, которое нас вдохновило. Регистрацию брака мы планировали у Главного храма Вооруженных Сил РФ, так как мой супруг является участником специальной военной операции», — рассказала невеста.

Подать заявление на регистрацию брака можно через портал «Госуслуги» или лично в Московском областном дворце бракосочетаний № 2 по адресу: Красногорск, Международная улица, дом 12. Дополнительную информацию предоставляют по телефону +7 (498) 602-00-86, добавочный 640130.

