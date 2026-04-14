В Подмосковье разъяснили порядок обслуживания домофонов в МКД

Порядок обслуживания домофонов в многоквартирных домах разъяснили жителям Подмосковья. Управляющая организация обязана обеспечивать исправную работу устройства самостоятельно или через подрядчика, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Домофон может быть включен в состав общего имущества дома. В этом случае ответственность за его обслуживание несет управляющая организация, а расходы распределяются между всеми собственниками помещений.

Также возможен вариант заключения прямых договоров с домофонной компанией. Тогда каждый собственник подписывает отдельное соглашение. Однако для такого решения требуется согласие всех жильцов без исключения.

При установке оборудования необходимо учитывать интересы всех владельцев и соблюдать требования законодательства РФ. Если между жителями возникают разногласия, им рекомендуют обращаться в свою управляющую организацию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.

«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.