В Подмосковье разъяснили порядок обслуживания домофонов в МКД
Порядок обслуживания домофонов в многоквартирных домах разъяснили жителям Подмосковья. Управляющая организация обязана обеспечивать исправную работу устройства самостоятельно или через подрядчика, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Домофон может быть включен в состав общего имущества дома. В этом случае ответственность за его обслуживание несет управляющая организация, а расходы распределяются между всеми собственниками помещений.
Также возможен вариант заключения прямых договоров с домофонной компанией. Тогда каждый собственник подписывает отдельное соглашение. Однако для такого решения требуется согласие всех жильцов без исключения.
При установке оборудования необходимо учитывать интересы всех владельцев и соблюдать требования законодательства РФ. Если между жителями возникают разногласия, им рекомендуют обращаться в свою управляющую организацию.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что онлайн-голосования по вопросам содержания многоквартирных домов (МКД) предполагают непосредственное участие всех жильцов.
«Это предполагает вовлеченность каждого жителя подъезда многоквартирного дома в управление тем, что принадлежит ему. <…> Управляющая компания должна работать в партнерстве и в согласии с жителями», — сказал Воробьев.