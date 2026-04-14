В Сергиево-Посадском округе построят газопровод в Лозе

Строительство газопровода протяженностью 739 метров началось в поселке Лоза Сергиево-Посадского округа. В мае 2026 года к газоснабжению планируют подключить четыре домовладения в рамках программы социальной газификации, сообщает пресс-служба Мособлгаза.

Новый газопровод строят по президентской программе социальной газификации, которая действует в Московской области с июня 2021 года. С марта 2022 года программа стала бессрочной.

Проект предусматривает прокладку 739 метров газопровода до границ земельных участков. На объекте установят пункт редуцирования газа, который обеспечит снижение давления до безопасного уровня для внутренних систем потребителей. Ввод его в эксплуатацию запланирован вместе с подключением домов.

Все работы выполняют за счет средств программы. Жители поселка не оплачивают подведение газа до границ своих участков. Проект в Лозе реализуют в рамках системной работы АО «Мособлгаз» по развитию газовой инфраструктуры региона и повышению доступности газоснабжения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев подчеркнул важность программы социальной газификации, которая пришлась по душе многим жителям Подмосковья.

«Вы знаете, что это президентский проект и это, я позволю себе сказать, маленькое чудо очень пришлось по душе нашим жителям. Московская область самая большая по количеству домовладений», — сказал Воробьев.