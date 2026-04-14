Напавший с ружьем на букмекерскую контору во Владикавказе ранил кассиршу

ЧП произошло во вторник в букмекерской конторе на улице Кирова. Местный житель проиграл на ставках большую сумму денег и не смог с этим смириться. Лудоман сходил домой за ружьем, после чего ворвался в здание, где ранил 25-летнюю кассиршу, требуя наличные. Однако сотрудница успела нажать тревожную кнопку.

На место оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Нападавший взяли кассиршу в заложники. Силовики ранили злоумышленника в ногу и задержали.

Пострадавшую в тяжелом состоянии доставили в реанимацию. В настоящее время врачи готовят ее к экстренной операции. Девушка проработала в букмекерской конторе на должности кассира около года.

