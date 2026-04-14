Россия потребовала оштрафовать инвестфонд за иск в США по царским бондам

Российские юристы потребовали ввести санкций против американского инвестиционного фонда Noble Capital, который пытается через суд Соединенных Штатов взыскать с РФ 225 млрд долларов по царским облигациям, выпущенным в 1916 году, сообщает РБК .

«Как минимум если наши требования удовлетворят, то на Noble могут наложить денежный штраф в суде», — сказал партнер бюро Marks&Sokolov Сергей Соколов, представляющий интересы ответчиков по иску инвестфонда.

Он добавил, что требование было подано 3 апреля из-за неправомерных требований истца. Конечный вид санкций определит суд.

В июне прошлого года Noble Capital RSD обратился в американский суд в округе Колумбия с требованием к РФ выполнить обязательства по облигациям, выпущенным в 1916 году и проданным американским частным инвесторам. Сумма облигаций составляет 25 млн долларов с купоном в 5,5%. Общую сумму требований истец с учетом процентов оценил в 225 млрд долларов.

Ответчиками выступают Россия, министерство финансов РФ, Банк России и Фонд национального благосостояния. В январе текущего года Москва потребовала отозвать из суда иск о царском долге, который был аннулирован правительством СССР в 1918 году.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.