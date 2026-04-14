Мужчина ворвался в букмекерскую контору во Владикавказе с ружьем
Фото - © Александр Поташев / Фотобанк Лори
На букмекерскую контору во Владикавказе напал мужчина с ружьем, он ворвался в здание и начал угрожать сотрудницам, сообщает SHOT.
На место нападения оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и скрутили нападавшего. При задержании мужчину ранили в ногу.
По предварительной информации, нападавший сильно проигрался на ставках, таким образом он хотел вернуть деньги.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.