сегодня в 11:34

Мужчина ворвался в букмекерскую контору во Владикавказе с ружьем

На букмекерскую контору во Владикавказе напал мужчина с ружьем, он ворвался в здание и начал угрожать сотрудницам, сообщает SHOT .

На место нападения оперативно прибыли сотрудники Росгвардии и скрутили нападавшего. При задержании мужчину ранили в ногу.

По предварительной информации, нападавший сильно проигрался на ставках, таким образом он хотел вернуть деньги.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.