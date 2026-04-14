ФСБ и ФНС вскрыли крупнейшую площадку «бумажного» НДС на 1,2 трлн руб

Российские правоохранители (ФСБ, МВД, СК, Генпрокуратура) и ФНС провели операцию, в результате которой раскрыли крупнейшую в России площадку «бумажного» налога на добавленную стоимость (НДС), сообщает РБК .

Она действовала на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Пермского края и т. д. С помощью сети из 4,8 тыс. фирм более 37 тыс. предприятий получили фиктивные вычеты по НДС на сумму более 1,2 трлн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Некоторые из организаторов сети ранее уже попадали в поле зрения силовиков за незаконную банковскую деятельность и получали сроки.

В офисах компаний и по домашним адресам организаторов преступной группы проходят обыски. Изымаются бухгалтерские и другие необходимые документы. Правоохранители в ходе расследования установят всех пользователей площадки и полную сумму ущерба бюджету страны.

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками.

