СБУ планировала устроить взрыв в Москве по схеме убийства Кириллова

ФСБ предотвратила теракт, который, по данным ведомства, готовили спецслужбы Украины в Москве. Взрывное устройство было спрятано в электроскутере у бизнес-центра. Преступники планировали действовать по схеме убийства генерала Игоря Кириллова, сообщает «Царьград» .

По данным ФСБ, злоумышленники планировали подорвать заминированный электроскутер, припаркованный возле бизнес-центра. В багажнике находилось самодельное взрывное устройство с 1,5 кг пластида, замаскированное под «пауэрбанк» и оснащенное дистанционным детонатором.

Целью атаки, как уточняется, должен был стать высокопоставленный руководитель правоохранительной системы. Силовики отмечают, что при взрыве могли пострадать и случайные прохожие: устройство было начинено гайками и болтами. Бомбу изъяли, ведется поиск причастных.

В ФСБ заявили, что схема подготовки напоминала убийство генерала Игоря Кириллова, который погиб 17 декабря 2024 года при дистанционном подрыве заминированного самоката. Тогда также погиб его помощник майор Илья Поликарпов.

31 марта ФСБ сообщила о предотвращении еще одного теракта на оборонном предприятии. Подозреваемый оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован. При нем нашли пистолет и бомбу, замаскированную под «пауэрбанк», а в телефоне — переписку с куратором с инструкциями по подрыву.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.