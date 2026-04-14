«Звезда „Дома-2“, не лезь в политику»: что ждет Боню за критику власти

Звездам шоу-бизнеса не стоит вмешиваться в политическую повестку, а обращения к президенту России рассматриваются в установленном порядке, сообщила РИАМО руководитель юридической компании «Шабанова и партнеры» Виктория Шабанова.

Ранее телеведущая, модель и блогерша Виктория Боня записала видеообращение к президенту РФ Владимиру Путину, в котором заявила, что между обществом и российским лидером «выросла огромная стена», которую «надо пробивать». Она подчеркнула, что очень любит главу государства, но ему «из-за страха» якобы не все докладывают, например, о наводнении в Дагестане.

«Вопрос! Она сама-то вытаскивала людей из воды? Или только говорим о том, какая власть нехорошая? Повторюсь: каждый должен заниматься своим делом, но уж явно не звезде из „Дома-2“ лезть в политику и говорить про „стену между народом и Путиным“. Обращения, которые попадают в администрацию президента, рассматриваются. Периодически в силу работы приходится обращаться, и часто они рассматриваются с положительным результатом», — сказала Шабанова.

По ее мнению, не факт, что Боню признают иноагентом за такое обращение к президенту. Но это дает дополнительный повод для проверки, так как она часто проживает за рубежом и является политически активной персоной.

«В первую очередь могут (Боню — ред.) признать (иноагентом — ред.) за то, что она критикует власть. Также неизвестно, какие источники финансирования у нее присутствуют. Если выяснится, что она получает за распространение информации о власти финансирование, то это создает прямую угрозу», — рассказала юрист.

А тот факт, что блогеры не могут делать рекламу на запрещенных площадках, с правовой точки зрения — это некий контроль, который должен быть, так как многие выманивают обманным путем у людей денежные средства за различные марафоны, консультации и иные мероприятия. Таким образом эксперт прокомментировала слова Боне о запрете в России ряда соцсетей.

«Оборот денежных средств, которые получают блогеры за свою деятельность, также не контролируется, в связи с этим возникает вопрос: почему обычный работающий человек в компаниях и организациях платит налоги, а некоторые блогеры — нет? Например, реклама БАДов у людей, которые не имеют высшего медобразования. Отсюда возникает вопрос: каким образом человек, не имеющий медицинского образования, может рекламировать БАДы? Ведь люди, которые слепо верят какому-либо блогеру, могут приобрести их и тем самым навредить себе», — подчеркнула Шабанова.

