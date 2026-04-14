ВНЖ только с языком: политолог назвал требование Казахстана экономически странным
Фото - © Максим Гребешков / Фотобанк Лори
Страна с низкой плотностью населения должна привлекать специалистов, а не ужесточать барьеры вроде языка на уровне B2, сообщил РИАМО политолог, генеральный директор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
Ранее СМИ написали, что россиянам, которые хотят получить ВНЖ в Казахстане, теперь нужно знать казахский язык.
«Новые требования в Казахстане для получения вида на жительство, связанные со знанием казахского языка на уровне B2, не имеют под собой экономических оснований. Дело в том, что Казахстан занимает почетное 236 место в мире по плотности населения. Это огромная по площади страна, населена очень слабо», — сказал Сипров.
Он отметил, что по идее Казахстан, обладающий богатейшими природными ресурсами, должен вести политику по привлечению квалифицированной рабочей силы, а это означает снижение требований по знанию национального языка.
«Стоит упомянуть, что казахский язык — это не самый популярный язык в мире, а количество людей, которые его знают хотя бы на среднем уровне, который теперь будут требовать, невелико. А что касается дискуссии среди наших „бегунков“, которые ломанулись в 2022 году в Казахстан примерно в таком же количестве, как и в Грузию через пресловутый Верхний Ларс, это, скажем так, не та группа, против которой направлено решение властей Казахстана», — считает эксперт.
По его словам, убежавшие, несмотря на их запись в креативный класс, в экономическом отношении абсолютно бесполезны.
«То есть это такой, как бы, пустоцвет, и вряд ли они представляют какой-то интерес для страны с точки зрения их профессиональной квалификации и возможности внести вклад в развитие национальной экономики. Да и их количество не так уж и велико. Тем более сейчас и мотивов перебираться в Казахстан нет», — заключил политолог.
