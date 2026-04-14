Штормовой ветер и дождь стеной: мощный ураган накрыл Москву

Мощный ливень и шквальный ветер накрыли Москву во вторник

Днем во вторник в Москве начался сильный ливень, он сопровождается шквальным ветром. Небо затянули черные тучи.

Ненастье в город принес каспийский циклон. Порывы ветра достигают местами 16 м/с, они гнут деревья. Непогода наблюдается в разных районах Москвы — ЦАО, СЗАО, СВАО и других.

Жителей столицы просят по возможности пересесть на городской транспорт. На фоне непогоды в мегаполисе ожидаются серьезные пробки.

