В Воскресенске стартовал 14-й Кубок Каменского по хоккею

Хоккейный Кубок Каменского проходит в Воскресенске с 13 по 15 апреля в 14-й раз. За трофей борются шесть юношеских команд из Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На лед вышли «Химик» из Воскресенска, «Академия Атлант» из Мытищ, «Балашиха», «Академия Петрова» из Красногорска, «Витязь» из Подольска и «Хоккейная академия Фетисова» из Домодедова. Для юных спортсменов турнир станет серьезной проверкой и возможностью проявить себя в матчах с сильными соперниками.

Впервые Кубок Каменского состоялся в Воскресенске в 2012 году. Тогда победителем стал «Химик», который возглавлял Борис Веригин. В начале 80-х годов прошлого века Валерий Викторович Каменский выступал за этот клуб.

На торжественном открытии участников приветствовали олимпийский чемпион Александр Черных, спортивный директор Федерации хоккея Московской области Никита Зинченко и начальник управления по физической культуре и работе с молодежью администрации округа Михаил Бахтов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.