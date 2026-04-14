В Зарайске отметили День труда Московской области

Торжественное мероприятие ко Дню труда Московской области прошло во Дворце культуры имени В.Н. Леонова в Зарайске. Награды получили представители разных профессий, внесшие вклад в развитие региона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Праздник, который традиционно отмечается в третью субботу апреля, собрал во Дворце культуры имени В.Н. Леонова работников различных сфер. Лучшим специалистам вручили благодарственные письма и почетные грамоты за высокий профессионализм и преданность делу. Со сцены прозвучали поздравления от почетных гостей.

«Спасибо всем работникам за профессионализм, преданность делу и большой вклад в развитие Московской области! Подмосковье славится трудолюбием, и этот день — праздник каждого из вас», — отметил глава муниципального округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Праздничную программу дополнили выступления творческих коллективов. Организаторы подчеркнули значимость труда каждого жителя и важность совместной работы для дальнейшего развития округа.

«Каждый из нас вносит свой вклад в общее дело, и вместе мы можем добиться больших успехов», — добавил Виктор Петрущенко.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.