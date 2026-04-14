Педагоги ДШИ Зарайска выиграли гран-при областного конкурса

Преподаватели детской школы искусств имени А. С. Голубкиной из Зарайска завоевали гран-при Московского областного фестиваля-конкурса «Общественная филармония — играют преподаватели — 2026», который прошел в Мытищах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Московский областной открытый фестиваль-конкурс проводится с 2007 года. В 2026 году преподаватели музыкального отделения ДШИ имени А. С. Голубкиной впервые приняли участие в номинации «смешанные ансамбли».

В составе коллектива выступили А. О. Бодрова, М. О. Шабаева, А. О. Уткина, О. А. Обатуров, М. Г. Гумбатова и С. Ю. Тысячникова. Их выступление получило высокую оценку жюри, в которое вошли заслуженный артист РФ, профессор Российской академии музыки имени Гнесиных Д. М. Лукьянов, заслуженный артист РФ В. Х. Школьник и заслуженный артист РФ Ю. Б. Бабий.

«Мы гордимся тем, что преподаватели продемонстрировали высокий уровень мастерства и получили признание на таком значимом конкурсе», — отметил директор ДШИ имени А. С. Голубкиной.

По итогам конкурса зарайские музыканты набрали наивысший балл и завоевали Гран-при фестиваля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.