В Пушкинском обсудили долг УК и риск отключения горячей воды

Встреча с жителями микрорайона Новое Пушкино прошла 11 апреля в городском округе Пушкинский из-за задолженности управляющей компании перед ресурсоснабжающими организациями. Обсуждались риски отключения горячей воды после окончания отопительного сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Администрация городского округа Пушкинский 11 апреля провела встречу с жителями микрорайона «Новое Пушкино», чьи дома обслуживает ЭУК «Новое Пушкино». В обсуждении приняли участие заместитель главы округа Людмила Конопатченкова, уполномоченный главы Нина Ушакова, председатель совета депутатов Артем Садула, представители управляющей организации и жители микрорайона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.