сегодня в 14:12

Каспийский циклон принесет дожди в Москву во вторник

Каспийский циклон накроет Москву во второй половине дня. В столицу придут дожди, сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

К 12:00 центр циклона вышел на границу Воронежской и Волгоградской областей. Затем непогода двинулась на столичный регион.

Первые дожди уже были зафиксированы на юге и востоке Московской области. В Москве осадки начнутся около 14:00.

Сейчас в мегаполисе уже усилился ветер. Его порывы достигают местами 16 м/с.

Во вторник в Московском регионе температура поднимется до плюс 8 — плюс 10 градусов. Ветер будет усиливаться порывами. Пройдет дождь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.