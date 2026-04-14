Порывистый ветер и до +10 градусов ожидается в Московском регионе во вторник
В Подмосковье и Москве во вторник температура поднимется до плюс 8 — плюс 10 градусов, ветер будет усиливаться порывами, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде пройдет небольшой дождь, местами умеренный.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут плюс 5 — плюс 7 градусов, днем 15 апреля — от плюс 13 до плюс 15. Также прогнозируется дождь.
